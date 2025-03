Calizzano celebra i suoi campioni, un trionfo di talento e dedizione

Calizzano si conferma ancora una volta una fucina di talenti sportivi, con atleti che si distinguono in competizioni nazionali e internazionali, portando in alto il nome della comunità. Dalle boccette al kettlebell, fino al braccio di ferro, i campioni calizzanesi si stanno affermando in discipline che esaltano forza, tecnica e determinazione.

Tra i protagonisti di questo straordinario momento sportivo ci sono Matteo Buscaglia e Fabiano Rocca, che hanno conquistato un prestigioso secondo posto ai Campionati Italiani di boccette a coppie di prima categoria. Il loro percorso è stato entusiasmante, con una serie di vittorie contro alcuni dei migliori giocatori italiani. Un risultato che valorizza una disciplina storicamente legata alla cultura e alla socialità del territorio.

Accanto a loro brillano altri due atleti calizzanesi, veri ambasciatori dell’eccellenza sportiva. Christian Borghello, pluricampione mondiale ed europeo di kettlebell, è oggi anche allenatore e punto di riferimento per uno sport che richiede tecnica, potenza e preparazione fisica straordinaria. La sua carriera è un esempio di determinazione e resilienza. Guglielmo Ighina, appena diciassettenne, ha già conquistato il titolo di vicecampione mondiale junior di braccio di ferro nella categoria +90 kg. Un risultato di grande prestigio che lo proietta tra i migliori atleti emergenti di questa disciplina, dove forza e strategia si fondono in un mix perfetto.

"Questi successi non sono solo motivo di orgoglio per la comunità, ma rappresentano un esempio positivo per i giovani di Calizzano. La dedizione, il sacrificio e la passione di questi atleti riflettono lo spirito del nostro territorio, che ha sempre valorizzato il lavoro e la perseveranza", commenta il sindaco Pierangelo Olivieri.

"Speriamo che i quattro campioni possano essere tra i protagonisti del prossimo Galà dello Sportivo Savonese, un evento che premia gli atleti che si sono distinti a livello nazionale, europeo e mondiale. Sarebbe un riconoscimento meritato per chi, con talento e impegno, porta alto il nome di Calizzano nel panorama sportivo internazionale".

"L'amministrazione comunale e tutta la cittadinanza si congratulano con Matteo, Fabiano, Christian e Guglielmo per i loro straordinari successi. Il loro impegno è un esempio per tutti, in particolare per le nuove generazioni. Forza Calizzano, sempre più fiera dei suoi campioni!", conclude Olivieri.