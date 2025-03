Albenga, "Sotto il" cambia proprietà, ma non il cuore, Leopoldo Baruchello: "Difficile dire addio, ma il locale è in ottime mani"

Passaggio di testimone a “Sotto il”, pizzeria, ristorante e brasserie di Albenga: gli storici proprietari Leopoldo e Riccardo Baruchello e Daniele Di Lallo cedono l’attività a Gianluca Romano.

“Domenica scorsa è stata la nostra ultima serata ufficiale – racconta Leopoldo –. Ieri abbiamo chiuso e subentra Gianluca, una persona che sicuramente manterrà il “cuore” di ‘Sotto il’. Dopo 29 anni e tantissime persone conosciute, che poi sono diventate amiche, è difficile dire addio. È stata una serata davvero commovente, con tantissimi amici e clienti storici venuti a salutarci e a ringraziarci per tutti questi anni – continua -. Chi non ha potuto esserci, ci ha inviato messaggi bellissimi che non dimenticheremo mai. Non ci aspettavamo un’ondata di affetto così grande, anche se abbiamo sempre pensato ai nostri clienti come ad amici. Ieri sera molte persone hanno varcato la soglia del ristorante con le lacrime agli occhi”.

Ma quali sono i progetti per i tre ex soci? “Di certo io e mio fratello Riccardo ci godremo un po’ di tempo libero, dopo anni di lavoro senza sosta – afferma Leo -. È stata una scelta di vita, ma sappiamo di aver lasciato il locale in ottime mani. Gianluca saprà portare avanti lo spirito di ‘Sotto il’, mantenendo vivo quel rapporto di fiducia e familiarità con i clienti”.

Nuova vita, quindi, per lo storico locale che, in 29 anni di attività, ha saputo creare un ambiente familiare, dove ogni cliente veniva chiamato per nome e tutti gli albenganesi erano accolti con calore e attenzione, come amici. Ora l’affetto si moltiplica anche attraverso post, messaggi e foto sui social.

“È stato un esempio di professionalità e accoglienza, un vero e proprio punto di riferimento dove ci si sentiva a casa e dove molti di noi hanno vissuto momenti importanti – afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. Un augurio a Leopoldo, Riccardo e Daniele di vivere qualunque progetto con lo stesso entusiasmo”. E in bocca al lupo al nuovo proprietario.