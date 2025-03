Celle, lutto per la morte del geometra Agostino Arecco

Celle in lutto per la morte di Agostino Arecco all'età di 90 anni.

Conosciuto da tutti come "Gustin il Via", è stato un noto geometra.

La famiglia era particolarme conosciuta in paese. Il papà Bernardo "Bernardino il Via" era un noto falegname e aveva una storica segheria in via Colla dove attualmente è presente la pista di pattinaggio, la rotonda, di fronte alle poste. Nel 1964 fu persino premiato dalla Camera di Commercio con una medaglia d'oro.

Il funerale di Agostino Arecco si terrà domani, mercoledì 11 marzo alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.