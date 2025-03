Una frana ha interessato la via Aurelia tra Alassio e Albenga, nei pressi di Punta Murena. A cedere sarebbe stato un muretto, i cui detriti hanno invaso la carreggiata, creando una situazione di pericolo.

L’episodio si è verificato in un tratto particolarmente critico, dietro una curva, aumentando il rischio per i veicoli in transito. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità.