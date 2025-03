"Un grido di speranza", a Varazze un corso di formazione con don Claudio Doglio

Anche quest'anno la zona pastorale di Varazze organizza un percorso di formazione cristiana per la Quaresima e che si svolge in cinque incontri di meditazione guidati dal professor don Claudio Doglio, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. In occasione del Giubileo il tema proposto è "Un grido di speranza - Uomini e donne che hanno sperato nel Signore". La lettura biblica sarà proposta infatti come occasione di preghiera e riflessione personale per crescere nella speranza ascoltando la Parola di Dio.

Gli incontri si tengono il giovedì dalle ore 21 nella Chiesa giubilare Sant’Ambrogio Vescovo: il 13 marzo il titolo sarà "Il grido di Giobbe, l’uomo che ha molto sofferto ma nonostante tutto ha sperato in Dio", il 20 marzo "La sapiente riflessione di Qoelet, l’uomo che ha sperimentato come tutto sia vano tranne Dio", il 27 marzo "Il Cantico dei Cantici, il poema d’amore che celebra il legame d’affetto fra l’umanità e Dio", il 3 aprile "Racconti dal libro di Daniele, i tre giovani nella fornace ardente e Daniele nella fossa dei leoni", il 10 aprile "Racconti dal libro dei Maccabei, l’eroica madre dei sette figli che spera fortemente nella risurrezione".

Il corso sarà anche registrato in video. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 01997416, inviare un'e-mail all'indirizzo parrocchia@santambrogiovarazze.ito consultare il sito web santambrogiovarazze.it.