Celle, Matteo Mantero è il nuovo presidente della sezione Anpi: succede al compianto Renato Zunino

"Non sarà facile, sostituiamo una figura umanamente importante per quello che è stato, che si dedicava al 100% ad Anpi. Proseguiamo un percorso dando continuità al grande lavoro svolto da Renato".

Continuità e collaborazione. Questo il mantra del nuovo presidente dell'Anpi di Celle Matteo Mantero che succede al compianto Renato Zunino, scomparso lo scorso 4 dicembre, lasciando un vuoto difficilmente colmabile nella sezione cellese da lui rifondata e guidata nel 2019 per poi diventare nel 2022 anche presidente provinciale.

Mantero, 34 anni, professore e storico cellese, era già membro del comitato ed è stato scelto dall'assemblea dei soci dello scorso febbraio. Martedì scorso si è tenuta la riunione del consiglio direttivo.

"Non sarà facile, tutti insieme proviamo ad unire le forze e a provare a portare avanti i progetti, proseguendo con le borse di studio per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, le manifestazioni che sono sempre state organizzate, le pastasciutte antifasciste e il ciclo Anpi Incontra estivi. Andando avanti con l'attività nelle scuole che è fondamentale".

L'Anpi chiederà un incontro con il sindaco Marco Beltrame per coordinarsi per le prossime manifestazioni, dal 25 aprile passando per il 2 giugno e il 27 luglio, classico appuntamento della Pastasciutta Antifascista.

"L'intenzione è collaborare al 100% con l'amministrazione comunale, purtroppo negli ultimi anni non siamo mai stati coinvolti. Vorremmo anche posizionare una targa-pannello esplicativo dei Fratelli Figuccio (i partigiani Jim e Stiv ai quali è intitolata la sezione. ndr)" ha proseguito il neo presidente che ha ricordato la collaborazione con l'Anpi di Stella e il neo presidente Stefano Crescione.

Il neo comitato è composto dalla vicepresidente Estina Colardo, la segretaria Rosanna Caviglia e la responsabile amministrativa Michela Negro, Fabio Pastorino, Irene Patrone, Giulia Venturino, Stefano Porcile, Claudio Borghi, Marco Caravatti e Roberto Casella.

"Mi farebbe piacere che il comitato sia partecipe e più siamo e meglio è, deve essere una risorsa. E' l'inizio di un percorso per dare continuità al grande lavoro svolto" ha concluso Mantero.