Lite per motivi di viabilità, 42enne con una chiave a L rompe il parabrezza: trovati anche un coltello e un manganello

Nei giorni scorsi, i poliziotti delle Volanti sono intervenuti a Savona per due liti stradali.

Nel primo pomeriggio di sabato, in via Stalingrado all'altezza del centro commerciale "Le Officine" , un 42enne è stato denunciato per minacce aggravate, violenza, danneggiamento e porto di armi o oggetti atti a offendere, dopo aver aggredito un uomo a seguito di un diverbio sulla viabilità vicino a un centro commerciale.

Durante la lite, ha usato una chiave a L per rompere il parabrezza dell’auto, dove la vittima si era rifugiata in attesa dei soccorsi. Nella sua auto sono stati trovati due coltelli e un manganello, poi sequestrati.

Un 25enne è stato invece denunciato per lesioni personali aggravate dopo una lite tra un motociclista e un automobilista, sempre per motivi di viabilità.

Il diverbio è degenerato in una rissa, durante la quale ha aggredito l’altro facendolo cadere a terra. Identificato, è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria.