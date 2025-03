"Attenzione alle truffe", U.N.U.C.I. e Lions Club organizzano un incontro ad Albisola

La sezione di Savona dell’U.N.U.C.I. (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia), in collaborazione con il Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia e con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Albissola Marina e Albisola Superiore, ha organizzato un incontro informativo aperto a tutta la cittadinanza. L'evento, che si terrà il 13 marzo alle ore 16:00 presso il Cinema Teatro Leone di Albisola Capo, affronterà un tema di grande attualità: “Attenzione alle truffe!”

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Questura di Savona. Dopo l’intervento del Questore Dott. Giuseppe Mariani, che saluterà i partecipanti, il Commissario Capo Sergio Felici, esperto della Polizia di Stato, guiderà i cittadini nella comprensione delle modalità per individuare tempestivamente le truffe e delle strategie per difendersi da questo fenomeno, che purtroppo continua a colpire la nostra comunità, come testimoniano i numerosi casi riportati dalla cronaca.

Le truffe non fanno distinzioni e colpiscono trasversalmente tutte le categorie sociali, indipendentemente dal livello di istruzione o dalla condizione economica. La conoscenza, l’attenzione e la diffidenza sono le armi più efficaci per ridurre i rischi. La Polizia di Stato è da sempre impegnata nella prevenzione e nella repressione di questi crimini, ma è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, che sono invitati a denunciare qualsiasi sospetto.

Durante l’incontro, non mancheranno i ringraziamenti per il Lions Club, sempre attento alle necessità del territorio, e per il suo presidente Vincenzo Gareri. Un sentito grazie va anche alle amministrazioni comunali, in particolare agli assessori Elisa Tomaghelli di Albissola Marina e Calogero Sprio di Albisola Superiore, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e si sono adoperati per informare capillarmente le rispettive comunità. Un ringraziamento speciale va alla Parrocchia Stella Maris di Albisola Capo, che ha gentilmente concesso l’utilizzo del Cinema Teatro Leone, permettendo così la realizzazione dell’evento.

Mario Mazzini, presidente della sezione U.N.U.C.I. di Savona, ha dichiarato che questa iniziativa rientra nel percorso intrapreso dalla sezione per affrontare temi sociali che coinvolgono non solo i soci, ma l’intera cittadinanza, con l’obiettivo di offrire informazioni pratiche e dirette per il benessere di tutti.