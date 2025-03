Solidarietà per Paolo, anche il Sampdoria Club Finale lancia una raccolta fondi

Anche il Sampdoria Club Finale ha lanciato una raccolta fondi per sostenere Paolo, 24enne di Albenga e grande tifoso della Samp, rimasto tetraplegico in seguito a una violenta aggressione subita a Vadino nel maggio 2024.

L'iniziativa nasce con l’obiettivo di aiutare la famiglia del giovane ad affrontare le ingenti spese mediche necessarie per garantire cure adeguate e assistenza continua.

"Si chiama a partecipare tutti i soci e tutta la tifoseria sampdoriana alla raccolta per aiutare la famiglia nelle ingenti ed urgenti spese mediche - spiegano dal club di tifosi blucerchiati finalesi - Ringraziando chiunque avrà piacere di donare, anche poco, per la Causa; invitiamo tutti ad estendere e condividere il link dell’iniziativa a tutti i tifosi Doriani e non".

Paolo ha riportato danni irreversibili e la sua storia è stata raccontata da Matteo Viviani nella puntata domenicale di Le Iene (QUI il nostro articolo).

Di seguito il link per aderire alla raccola fondi sulla piattaforma GoFundMe: https://gofund.me/bc752ed5