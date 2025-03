Albisola, cadono massi in via Montenotte: ordinanza di chiusura del tratto di strada ad Ellera

Cadono massi sulla strada comunale di Via Montenotte in località Scaioli tra le località Piano e Brigna ad Ellera ad Albisola Superiore e la polizia locale decide di chiudere il tratto.

Nella giornata di ieri è stato svolto un sopralluogo con i tecnici dell'Ufficio Lavori Pubblici Comunali dopo alcune segnalazioni.

Per questo, vista la presenza di elementi lapidei ancora instabili sul fronte roccioso pericolanti e la necessità di salvaguardare l’incolumità pubblica, considerata anche la predisposizione dello studio per le opere di messa in sicurezza del tratto di versante interessato, la comandante Ombretta Colombo ha firmato un'ordinanza di interdizione del transito veicolare e pedonale in via precauzionale della porzione di strada comunale per una lunghezza di circa 20 metri.