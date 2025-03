Spaccio di droga a Savona: 52enne arrestato in flagranza dai Carabinieri, è ai domiciliari

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle zone più sensibili della città e dei comuni del territorio.

Nell’ambito di tale attività, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne cittadino italiano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona, infatti, da alcuni giorni avevano avuto notizia di movimenti sospetti, presumibilmente legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, in un’abitazione nel centro di Savona.

Dopo aver controllato l’abitazione per alcuni giorni ed aver verificato che, effettivamente, un uomo peraltro già noto alle Forze dell’Ordine “riceveva” diverse persone soprattutto in orario serale, a cui, presumibilmente, consegnava sostanze stupefacenti, gli investigatori hanno deciso di effettuare l’intervento: dopo aver documentato una cessione di stupefacente, hanno fermato l’acquirente trovandolo in possesso di una piccola quantità di cocaina.

I militari hanno quindi effettuato una immediata perquisizione all’interno dell’abitazione dello spacciatore, trovando materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Il 52enne è stato quindi arrestato in flagranza e giudicato in data odierna con rito direttissimo dalla locale Autorità Giudiziaria: al termine dell’udienza di convalida, è stata disposta per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’acquirente, un 48enne savonese, è stato invece segnalato alla locale Prefettura per i conseguenti provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.

"Questa attività conferma nuovamente la costante attenzione dell’Arma locale per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in Savona e provincia, anche al fine di prevenire forme di disagio e dipendenze e contribuire al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica del territorio - spiegano dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona - Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria".