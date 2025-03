Alassio, il 17 marzo inizia il ciclo di "Incontri Salutari 2025"

Il comune di Alassio – assessorato alle Politiche Sociali organizza una serie di incontri informativi nell’ambito dell’iniziativa “Incontri Salutari”, che, dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest'anno ad offrire un’importante e utile opportunità di approfondimento su vari temi legati alla salute, con l’intervento di affermati specialisti. Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 15.30 presso il Centro d’Incontro per la Terza Età “L’Isola che c’è” in Via Robutti 5, con ingresso libero.

Lunedì 17 marzo, la dott.ssa Martina Moretti, medico chirurgo specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Asl 2 Savonese, parlerà di ipertensione arteriosa e dei principali sintomi delle malattie cardiovascolari. Lunedì 24 marzo, il dott. Claudio Dodero, reumatologo, approfondirà il tema delle malattie reumatiche e dell’osteoporosi. Giovedì 10 aprile, il dott. Alessandro Tedeschi, specialista in Otorinolaringoiatria e Foniatria, affronterà il tema della disfagia e delle difficoltà di deglutizione con un intervento dal titolo “Disfagia... difficoltà di deglutizione, istruzioni per i naviganti”. Infine, lunedì 14 aprile, il dott. Massimo Candusso condividerà le sue “Esperienze di cooperazione in Africa... L’importanza dell’acqua”.

L’assessore alle Politiche Sociali, dott.ssa Loretta Zavaroni, dichiara: “Invito caldamente la cittadinanza a partecipare a questi incontri di grande valore informativo e ringrazio gli affermati specialisti che si sono resi disponibili anche quest'anno per questo progetto, col quale la nostra Amministrazione Comunale desidera offrire un’opportunità concreta di approfondimento dedicato alla salute e alle buone pratiche da adottare per mantenersi in forma ad ogni età.”

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il comune di Alassio – Servizio Politiche Sociali, al numero 0182 602455.