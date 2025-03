PPI di Albenga e Cairo h24, Noi di Patto per il Nord Savona: "Basta promesse, puntualmente non mantenute"

"E vissero tutti felici e contenti…". E' il commenta di Noi di Patto per il Nord Savona che aggiunge: "Leggiamo attoniti i commenti di giubilo dei consiglieri regionali che all’unanimità si sono votati un Punto di Primo Intervento h24 all’ospedale di Albenga, giubilo anche del sindaco della città, nonché medico, dopo aver festeggiato poche settimane fa, sempre all’unanimità con tanto di taglio di nastro, il declassamento dello stesso in Ospedale di Comunità".

"Noi, purtroppo, abbiamo memoria e ci ricordiamo bene che durante i primi cinque anni del governo del centrodestra in Liguria, l’allora assessore alla sanità cercò di dare i due plessi ospedalieri (Albenga e Cairo) in gestione ai privati. Ciò avrebbe comportato vantaggi non indifferenti quali la riapertura di ben due Pronto Soccorso, mantenendo la qualifica di ospedale per entrambi, il tutto senza aumenti di costi ai cittadini".



"A causa di guerre partitiche e convergenze bipartisan, tali iniziative sono state affossate dalla stessa maggioranza, dimostrando poca lungimiranza amministrativa e pregiudizi ideologici che ci hanno negato oggi la professionalità del Policlinico di Monza", prosegue.



"Fanno specie le promesse elettorali della Regione: riapriremo il PS ad Albenga e Cairo, senza dire con quali risorse. E infatti, per ora, si parla di solo PPI, facendo però miracolosamente tutti contenti. Ricordiamo invece la mobilitazione generale contro l’unico Piano Sanitario dal 2012 che prevedeva di nuovo i PS ad Albenga e Cairo Montenotte e l’avvio dell’iter per trasformare il Santa Corona di Pietra Ligure in istituto IRCCS. A tale proposito ricordiamo che sono quasi cinque anni che il punto nascite nel Dea di secondo livello è chiuso (il nuovo piano sanitario ne prevede due in provincia di Savona)".



Patto per il Nord non si accontenta e chiede all’amministrazione Ligure di onorare gli impegni presi, riportando i PS ad Albenga e Cairo: "Basta promesse, puntualmente non mantenute! I Liguri meritano ben altro, sperando però che i cittadini inizino a cogliere le opportunità quando si presentano, senza paura delle novità".