Giornate FAI di Primavera 2025: a Savona riflettori puntati sul Teatro Chiabrera

In occasione del 50° anniversario della fondazione del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, nato a Milano nel 1975, siamo lieti di invitarvi alle Giornate FAI di Primavera 2025, che si terranno a Savona sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, ospitati da uno dei primi comuni liguri che in questo anno particolare hanno rinnovato il proprio supporto alla fondazione come “Comune Sostenitore”, aiutando in primis le nostre attività sul territorio, avvicinando, in questo modo, cittadini, associazioni e scuole alla tutela del patrimonio culturale. Diventare Comune Sostenitore ha un grande valore per il FAI e per noi volontari, perché permette alla fondazione di agire e di garantire un domani ai luoghi straordinari che protegge da 50 anni (la Liguria è la seconda regione in Italia per numero di beni FAI!), di renderli accessibili a tutti e di presidiare il nostro territorio attraverso le attività dei gruppi locali.