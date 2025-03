Pluralismo e società contemporanea: alla Ubik di Savona l'incontro con Mauro Barberis e il suo "L’incanto del mondo"

Sabato 15 marzo alle ore 18, la Libreria Ubik ospiterà un incontro con Mauro Barberis, scrittore, giurista e Professore all’Università di Trieste, per la presentazione del suo ultimo libro "L’incanto del mondo. Un’introduzione al pluralismo", edito da Meltemi.

L’evento vedrà la partecipazione di Maura Fortunati, docente di Storia del diritto all’Università di Genova, Niccolò Pescetto, avvocato, e Roberto Settembre, scrittore ed ex giudice, che dialogheranno con l’autore sui temi del volume.

Scorrendo i cataloghi, si cerca invano un testo di riferimento sul pluralismo; per trovare qualcosa di simile, bisogna rivolgersi ai precursori della nostra epoca, a classici contemporanei come Nietzsche, Weber, Berlin. Eppure, se esiste un segno dei nostri tempi e della nostra cultura, l’Occidente, quello è proprio il pluralismo: un fatto tanto ovvio da passare inosservato, un valore tanto disturbante da prestarsi alle demonizzazioni. iustizia, diritto e societQuesta introduzione, organizzata in cinque voci enciclopediche –Giustizia, Democrazia, Diritti, Libertà e Pluralismo–, ricostruisce il pluralismo odierno a partire dal politeismo antico, scoprendolo più vivo che mai, per poi usarlo come chiave interpretativa del presente, ricomponendone divisioni e conflitti. Il futuro? Si prega di rivolgersi agli astrologi.