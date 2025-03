Cairo, l’ex oratorio di San Sebastiano diventa un polo culturale

Nel cuore di Cairo Montenotte, in piazza Savonarola, un’antica perla architettonica si prepara a riscoprire la sua anima. L’ex oratorio di San Sebastiano, testimone silenzioso di secoli di storia, sta per trasformarsi in un vivace spazio culturale e artistico, pronto ad accogliere mostre ed eventi.

Dopo un lungo restauro, la chiesa sconsacrata mostra oggi il suo nuovo volto: il tetto, la facciata e il campanile hanno ritrovato l’antico splendore, annunciando una rinascita culturale che affascinerà cittadini e visitatori. Restano ancora da completare alcuni dettagli, come il rifacimento del portone in legno e il restauro dei capitelli, ma il grande sogno è ormai vicino alla realtà.

All’interno, tra ponteggi e attrezzi, si lavora al consolidamento della navata e al recupero della struttura lignea dell’abside, che custodisce un'opera del celebre pittore Eso Peluzzi. Una volta terminato l’intervento, questo spazio tornerà a vivere, non più come luogo di culto, ma come tempio dell’arte e della creatività.

Immaginate di varcare la soglia dell’ex oratorio e di trovarvi immersi in un’atmosfera sospesa tra passato e presente. Le antiche mura, testimoni di secoli di storia, diventeranno la cornice perfetta per esposizioni d’arte, installazioni contemporanee e mostre fotografiche. Gli artisti locali troveranno qui un luogo d’elezione dove esprimere la propria creatività e dialogare con il pubblico.

Ma questo spazio non sarà solo un contenitore d’arte: diventerà un punto d’incontro per la comunità. Conferenze, reading letterari, workshop e magari performance teatrali arricchiranno un calendario culturale della città cairese, dando vita a un ambiente dinamico, aperto al confronto e alla sperimentazione.

L’ex oratorio di San Sebastiano intraprende così un viaggio dalla memoria alla contemporaneità, unendo restauro e innovazione, storia e nuove visioni. Un faro culturale per Cairo, pronto ad accogliere sogni, emozioni e bellezza.