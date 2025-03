Carcare, un nuovo straordinario traguardo: compleanno da 102 candeline per nonna Mirella

Un compleanno tutt'altro che banale ma, anzi, uno straordinario traguardo quello raggiunto e festeggiato dalla comunità di Carcare che ha celebrato il 102° compleanno della signora Mirella Andrina.

Non solo l'affetto della famiglia, con le figlie della signora Mirella, a spegnere le tante metaforiche candeline hanno partecipato anche il vicesindaco Massimo Marini e l’assessore ai Lavori Pubblici Valentina Grenno, che hanno portato i saluti dell'intera cittadinanza carcarese e il saluto del sindaco Rodolfo Mirri: “È con enorme piacere che rivolgo i miei migliori auguri di buon compleanno alla signora Mirella per i suoi 102 anni. Persone come lei sono la nostra memoria storica e un esempio prezioso per tutti noi”.