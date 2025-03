Riqualificazione del verde tra Piazza Sant'Antonio e l'Aurelia ad Albissola: in arrivo nuove siepi e palme

Sono partiti da questa mattina i lavori per la riqualificazione del verde lungo il marciapiede spartitraffico posizionata tra la Via Aurelia e Piazza S. Antonio ad Albissola Marina.

Sono infatti in arrivo nuove alberature in sostituzione di quelle malate e nuove siepi.

"A partire da oggi lunedì 17 marzo, il personale della ditta Flli Rebella alla quale è affidata la manutenzione del verde cittadino e fino all'ultimazione di tutte le lavorazioni previste che dovrebbero protrarsi fino a sabato 29 marzo (salvo imprevisti o maltempo), provvederà ad eseguire l'intervento di riqualificazione di detta aiuola spartitraffico - ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro - L’attuale aiuola si presenta con tratti di siepe degradata e varie palme “Chamaerops” da sostituire in quanto colpite da parassita".

"Il progetto di rigenerazione del verde prevede la sostituzione della siepe esistente con arbusti sempreverdi molto resistenti e ideali per siepi della specie “Eugenia Myrtifolia” e di mettere a dimora nuove 5 palme di “Washingtonia Robusta” più resilienti all’attacco del punteruolo rosso. Tale proposta progettuale offre maggiore uniformità e gradevolezza all’area dello spartitraffico lungo la via Aurelia - puntualizza il vicesindaco albissolese - Si valuterà inoltre di piantumare ulteriori piante per aggiungere valore ornamentale e nel contempo contenere le erbe infestanti".