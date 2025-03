Nel Finalese sgomento per l'improvvisa scomparsa dell'ingegner Samuela Vinai

Sgomento nel Finalese per un altro prematuro lutto.

Si è infatti spenta improvvisamente nelle scorse ore l'ingegner Samuela Vinai, co-titolare dell'omonima ditta edile, venuta a mancare a Orco Feglino, suo paese d'origine.

Attiva nel gruppo degli Imprenditori Edili dell’Unione Industriali di Savona, dov'era stata per diversi anni consigliere, oltre alla professione nel mondo dell'edilizia aveva una grande passione per lo sport: era stata infatti presidente della Sezione Pallacanestro della Polisportiva del Finale.

E proprio dal sodalizio giallorosso sono giunte le condoglianze alla famiglia: "Abbiamo appreso con profonda tristezza dell'improvvisa scomparsa della cara Samuela Vinai. A nome di tutta la Polisportiva del Finale, e della Sezione Knights Basket Finale, ci stringiamo in questo doloroso momento alla sua famiglia, con profonda commozione e gratitudine per quanto ha fatto per noi".