"Scommissariare il Commissario, restituire il Servizio Idrico ai Cittadini dell'Ato Imperiese", domani la presentazione dell'iniziativa

Assoutenti Liguria, Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori e Lega Consumatori organizzano una conferenza stampa per presentare l'iniziativa "Scommissariare il Commissario, restituire il Servizio Idrico ai Cittadini dell'Ato Imperiese", che si terrà domani, 19 marzo, alle ore 11:00, presso la sede di Assoutenti Liguria in Via Malta 3/1, a Genova.

Durante l'incontro verrà illustrata l'azione che culminerà il 25 marzo con un incontro sotto il Consiglio regionale, a cui parteciperanno i capigruppo e l'assessore al Servizio Idrico.