Sanna (Pd): "Bucci e la maggioranza rifiutano la discussione in aula per chiarire lo stato del buco di bilancio in sanità"

"Bucci e la maggioranza rifiutano la discussione in aula del buco di bilancio in sanità, decidendo ancora una volta di non fare chiarezza sui numeri. I cittadini meritano trasparenza, non dichiarazioni contraddittorie e scuse campate in aria".

Cosi commenta il capogruppo Pd in Regione Liguria, Armando Sanna, dopo l’apertura del Consiglio regionale, dove ha chiesto chiarezza sul buco di bilancio in sanità.

"A inizio consiglio, abbiamo chiesto la convocazione immediata di un ufficio di presidenza integrato per avere risposte sui 62 milioni di euro di buco di bilancio sanitario certificati da una delibera approvata giovedì scorso".

"Ma Bucci contraddice se stesso e, dopo essersi detto disponibile a discuterne in aula anche subito, vota contro la convocazione immediata dell’Ufficio presidenza integrato, non permettendo così il confronto e impedendo al consiglio di poter discutere in modo democratico e fare finalmente chiarezza su un bilancio sanitario sempre più contraddittorio. Siamo sempre più sconcertati da questa gestione del centrodestra e dalle mancate risposte ai cittadini", conclude Sanna.