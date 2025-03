Alassio, tutto pronto per la Settimana di Vela d'Altura

Tutto pronto ad Alassio per ospitare la Settimana Velica, a cui si sono già iscritte oltre venti imbarcazioni. Come ogni anno, la preziosa collaborazione con la Marina di Alassio srl e l'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio consente al CNAM di organizzare al meglio un evento di rilievo internazionale.

Stanno arrivando già da alcuni giorni nell'approdo alassino le imbarcazioni che daranno vita alla Settimana d'Altura, la tradizionale classica d'apertura. La stagione al CNAM ha già preso il via alla grande con la disputa del Meeting della Gioventù.

Ora, quest'altro appuntamento di alto livello per il CNAM Alassio: “Siamo molto felici di aprire la stagione velica d'Altura con una gara così importante – ci ha detto il presidente del CNAM, Carlo Canepa. Quest'anno ricorre, per il nostro storico circolo, un importante anniversario. Stiamo infatti per celebrare i 100 anni del sodalizio: il CNAM è un circolo velico che ha contribuito alla storia di questo sport. Fondato nel 1925, nel corso degli anni è diventato uno dei più apprezzati a livello nazionale. Ha fatto crescere e sostenuto decine di olimpionici ed ospitato, nel corso della sua lunga storia, decine di campionati mondiali, europei, nazionali e, da alcuni anni, oltre alla Settimana Velica Internazionale d'Altura e al Meeting della Gioventù, ospita anche le flotte di altre importanti challenge e campionati”.

Nello specchio acqueo antistante Alassio si svolgeranno le sfide della flotta, suddivise in quattro raggruppamenti: Classi A, B, C e D. Nei tre giorni di regate sono previste un massimo di cinque prove, con scarto che potrà avvenire soltanto dopo quattro prove valide disputate. Il lotto dei favoriti è esteso: in gara ci sono imbarcazioni già vincitrici in passato della Settimana Velica Internazionale d'Altura alassina e di tanti importanti appuntamenti, trofei e premi. “Sarchiapone Fuoriserie” di Gianlugi Dubbini (Y.C. Sanremo, più di un successo ad Alassio, Trofeo Gorla, Coppa Adriatico, West Liguria, Inverno in Regata, ecc.), “Spirit of Nerina” (Paolo Ricaldone, Varazze Club Nautico, Autumn Cup, Titolo italiano, Invernale del Ponente e con tanti altri successi nel palmarès e una Coppa dei Campioni), “Capitani Coraggiosi” (Federico Felcini, YC Chiavari, già vincitore ad Alassio, con tanti successi come Coppa Dallorso, Vela d’Autunno, Coppa Gavino, Campionato d'Autunno ed altre classiche della vela d'Altura). E non è finita, perché a dare un tocco di internazionalità ci sono anche l’imbarcazione tedesca “Neo Mind” (di Sacha Schroder) e l’estone “Velasquez” (di Luigi Buzzi). Buone chances per vincere nei rispettivi raggruppamenti anche per le locali “Krios” di Roberto Fossati (C.N. Andora) ed “Ophelie” di Lorenzo Novaro (CN Andora).

“È una lunga storia quella legata a questo appuntamento velico – prosegue il presidente Canepa. Un tempo, in queste regate, si potevano vedere le novità di assoluto prestigio che poi avrebbero legato il proprio nome alla Coppa America. Da qui sono passati i migliori timonieri e prodieri italiani. Oggi Alassio rimane un’importante data nel calendario velico italiano, forte della sua storia e delle sue tradizioni veliche”.

La flotta in acqua sarà composta da imbarcazioni in possesso di un valido certificato di stazza ORC International o ORC Club, IRC, comprese tra le seguenti classi: Classe 0 (da 16,400 a 13,551), Classe A (da 13,550 a 11,271), Classe B (da 11,270 a 9,631) e Classe C (dalla lunghezza inferiore a 9 metri e 631).

Durante la giornata di sabato, la flotta verrà ripresa dalle telecamere della tivù italiana, che riprenderà il passaggio della Milano-Sanremo e la Baia del Sole verrà vista da milioni di spettatori. Anche per questo c’è grande orgoglio in Comune:

“È una bella soddisfazione – commenta l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – sapere che saremo visti da così tanto pubblico. La Settimana d'Altura è un appuntamento di rilievo e fra le barche iscritte ci sono dei veri gioielli del mare. Anche questo evento rappresenta un chiaro segnale dell’ottimo operato del Circolo, che nel tempo resta fedele alla sua straordinaria tradizione. Il CNAM è, infatti, noto non solo per il numero di grandi campioni che ha dato alla Vela, ma anche per aver sempre organizzato eventi di straordinario valore sportivo nazionale e internazionale. CNAM, Marina di Alassio e Comune insieme portano avanti un’eredità storica e sportiva unica che rappresenta un fiore all’occhiello della città”.