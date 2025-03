Radio Onda Ligure 101, intervista "hot" con Rocco Siffredi

Un’intervista davvero “hot” oggi a Radio Onda Ligure. Sarà infatti Rocco Siffredi l’ospite della puntata di oggi della trasmissione “Liguria in onda”.

Una chiacchierata senza censure per presentare “Siffredi Racconta Rocco”, lo spettacolo nel quale il pornodivo italiano per eccellenza racconta luci e ombre di una vita e di una carriera davvero incredibile che sarà in scena venerdì 21 al Teatro Ariston di Sanremo.



L’intervista andrà in onda oggi mercoledì 19 marzo alle 17 e 45 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.