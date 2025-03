"Presidio e letture per la Palestina" ad Albenga, sabato 22 marzo in Piazza del Popolo

"Ci vediamo in Piazza, per un presidio di letture su quello che rischia di diventare un rumore di sottofondo in un contesto storico sempre più in guerra e armato".

Queste le parole di Alfonso Di Lieto, Sinistra Ingauna che ha ricordato l'appuntamento previsto per sabato 22 marzo alle 16.00 in Piazza del Popolo ad Albenga

"Daremo voce, spazio, e importanza ad uno dei tanti conflitti che spaventano sempre più il nostro mondo, parleremo di pace, priorità assoluta e obiettivo comune di un'Europa che si riarma. Alla manifestazione, seguirà la proposta di una mozione, che faccia di Albenga la capofila per pronunciarsi contro ogni guerra e per dire no al finanziamento di Armi, ponendo le persone al centro dell'azione politica con sanità ed istruzione di qualità come priorità assoluta" ha continuato Di Lieto.

Aderiscono: Sinistra Ingauna, Attac Savona, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, Associazione Mamme e Donne Musulmane, Fondazione Musulmani Albenga, Casa dei Circoli Culture e Popoli Ceriale, Ass. Cult. Liguria Palestina.