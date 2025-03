Savona, il 21 marzo in Cattedrale la messa per la pace in Ucraina e Terra Santa

Domani, venerdì 21 marzo, alle ore 18 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta di Savona, il vescovo della diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino presiederà la messa per le vittime delle guerre e invocare una pace giusta e duratura in modo particolare per l’Ucraina e la Terra Santa. Come negli anni precedenti, la celebrazione eucaristica è promossa dal Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa.