Savona, nuovi tentativi di truffa telematica: questa volta i truffatori si spacciano per l'Inps

"La sua dichiarazione dei redditi non risulta registrata. La preghiamo di verificare la documentazione accedendo al sito...".

Sfrutta il nome dell'Inps, che non c’entra nulla con questa richiesta di dati, l’ultimo tentativo di truffa telematica, che utilizza un sito dall’indirizzo simile a quello ufficiale dell'ente di previdenza, ma in realtà registrato nell’Isola di Man.

Non bisogna assolutamente rispondere, perché si tratta di un tentativo di furto di dati personali. In passato, altri tentativi erano stati effettuati anche tramite SMS, e la stessa Inps, sul suo sito nazionale, aveva avvisato di non rispondere.