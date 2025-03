Autovelox non omologati: multe annullate, come è nato il caso che costringe i Comuni a spegnerli

Nel 2024 la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10505, ha stabilito che, senza omologazione, le multe sono da considerarsi nulle, anche nel caso in cui il dispositivo fosse stato approvato. Questa decisione è stata poi confermata in altre sentenze, provocando un’ondata di ricorsi e spingendo molti Comuni a spegnere gli autovelox. A gennaio, il Ministero ha inviato una circolare ai prefetti, basandosi su un parere dell’Avvocatura dello Stato, in cui si sosteneva che approvazione e omologazione fossero equivalenti. Tuttavia, l’Avvocatura ha successivamente precisato che questi documenti non erano mai stati esaminati dalla Corte, in quanto non depositati nei relativi giudizi.

Pochi giorni fa, il Mit ha annunciato un decreto ministeriale per regolamentare l’omologazione dei dispositivi, la taratura e le verifiche di funzionalità. Il provvedimento è stato però sospeso per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, resta in vigore il decreto del 2024, che impone nuove regole per gli autovelox. Entro il 12 giugno, tutti i dispositivi dovranno essere preceduti da cartelli di avviso, posizionati a una distanza compresa tra uno e quattro chilometri, in base al tipo di strada. La taratura dovrà essere effettuata ogni anno e certificata, mentre non potranno essere installati autovelox nei centri abitati con limiti di velocità inferiori a 50 km/h. Se queste condizioni non saranno rispettate, i dispositivi di rilevamento della velocità dovranno essere spenti.