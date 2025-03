Addio a Piero Carretto, maestro di sport e di vita: lutto alla palestra Portuali Lotta Savona

Savona perde oggi uno dei suoi punti di riferimento nello sport: Piero Carretto, maestro di sport e figura storica per intere generazioni di atleti, si è spento dopo una lunga malattia che negli ultimi mesi aveva aggravato le sue condizioni. Aveva 72 anni.

Il maestro Carretto non è stato solo un allenatore, ma un vero mentore, capace di trasmettere ai suoi ragazzi valori che andavano ben oltre la tecnica e la competizione: “Sappiate sognare, nello sport e nella vita. Sappiate lavorare duro per vincere con lealtà. Non cedete ai disvalori e alle abitudini che rovinano la vita”. Queste le parole che ripeteva a tutti gli atleti che, grazie alla sua guida, hanno potuto crescere e lasciare il segno nel panorama sportivo.

Chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo e allenarsi con lui ricorda la sua determinazione, la sua pazienza e il suo spirito combattivo: “Un secondo papà”, così lo descrive Michele Maggiale, attuale allenatore della Portuali Lotta Greco-Romana di Savona.

I ragazzi della palestra Portuali Lotta Savona salutano con affetto il loro maestro, che hanno accompagnato fino all’ultimo, portando avanti il suo insegnamento e i suoi valori.

I funerali si terranno Giovedì 27 marzo alle ore 10 presso la chiesa San Filippo Neri a Savona.