Incidente in moto a Quiliano: centauro in codice rosso al Santa Corona

Incidente stradale oggi a Quiliano, poco prima delle 13.30, in via Molini, nella frazione di Montagna. Un uomo in sella a una motocicletta ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, finendo violentemente contro il guard rail a bordo strada e precipitando successivamente in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Quiliano e i Vigili del Fuoco: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nel frattempo, le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che non avrebbe visto coinvolti altri mezzi.