Savona, tamponamento tra tir e auto in corso Mazzini (FOTO)

Questa mattina si è verificato un incidente stradale in Corso Mazzini a Savona, coinvolgendo un tir e un’automobile. L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Savona e l’automedica per prestare assistenza ai coinvolti, mentre le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito rallentamenti e disagi nella zona. Le persona rimaste coinvolte nell'incidente hanno rifiutato il trasporto in ospedale.