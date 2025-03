Albenga, il 29 marzo la conferenza "Psicosette: tra manipolazione mentale e perdita di sé"

Nell’ambito degli appuntamenti per “L’8 Marzo lungo un mese” ad Albenga, sabato 29 marzo, alle ore 17 all’Auditorium San Carlo, si terrà la conferenza “Psicosette: tra manipolazione mentale e perdita di sé” incontro con Rita Repetto.

La conferenza rappresenta un’occasione unica per approfondire il fenomeno delle sette, le dinamiche di manipolazione mentale e le conseguenze che queste possono avere sulla vita delle persone coinvolte. Un tema delicato e attuale, affrontato con competenza e passione da una figura di riferimento nel panorama italiano.

Rita Repetto ha conseguito la maturità classica e successivamente la laurea in Economia e Commercio. È presidente dell'associazione La Pulce nell’Orecchio, nata in memoria della sorella Roberta al centro del “Caso Anidra”. Attraverso l’associazione, Rita si dedica a sostenere i familiari delle vittime delle sette, aiutare i fuoriusciti e sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno settario. Il suo impegno si traduce in interventi di prevenzione nelle scuole, eventi pubblici, trasmissioni televisive e divulgazione tramite social media. Con passione e determinazione, ha reso La Pulce nell’Orecchio un punto di riferimento in Italia per la lotta contro le dinamiche settarie, promuovendo consapevolezza e offrendo supporto concreto a chi ne è coinvolto.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera comprendere meglio queste realtà e contribuire a una maggiore consapevolezza collettiva.