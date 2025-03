"Ioculano sei uno zero", l'attacco di Bucci al consigliere dem fa imbufalire Arboscello: "Basta con esternazioni scomposte e insulti"

“Condanniamo l'attacco del presidente della Regione Liguria Marco Bucci che uscendo dall'aula ha apostrofato il consigliere regionale del PD Enrico Ioculano dicendogli 'sei uno zero'. Non è accettabile che nell'aula del consiglio regionale il presidente della Regione si permetta di usare questi termini contro i consiglieri regionali. Purtroppo Bucci è solito a queste esternazioni, lo ha fatto con il consigliere Federico Romeo fuori dall’aula e lo ha continuato a fare oggi anche in aula con il consigliere Ioculano, ma non siamo più disposti ad accettare questa situazione. L'aula è i suoi componenti, eletti democraticamente dai cittadini, meritano rispetto”.

Così il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello dopo le esternazioni odierne del presidente della Regione, Marco Bucci.