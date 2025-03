Cercasi tecnico manutentore antincendio

La SAMES, azienda operante nel settore della sicurezza antincendio dal 1973 con sede in Cuneo e filiale a Savona, ricerca per ampliamento organico, una figura professionale con mansione di tecnico manutentore antincendio da inserire nella sede di Savona.

Il profilo ricercato è quello di un ragazzo predisposto al lavoro in squadra e intenzionato a imparare una professione in un contesto lavorativo stabile e a tempo indeterminato. Si danno preferenza ai profili con competenze in campo impiantistico elettrico e/o idraulico.

Si richiede patente B.

Inviare il proprio curriculum a personale@antincendiosames.com

Telefono 019-88.15.11