Tre ex alberghi di Celle cambiano destinazione d'uso: spazio ad alloggi e parcheggi

Tre hotel di Celle non saranno più strutture ricettive.

La giunta comunale cellese ha infatti approvato le bozze di convenzione per cambio di destinazione d'uso richieste dai proprietari degli ex alberghi "Lorenzo" di via La Spezia, "Villa Adele" di via Trentun e "Piccolo" di via Lagorio. Tutti posizionate ai Piani di Celle.

L'ex hotel "Lorenzo" dovrà effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia con la conseguente creazione di tredici nuove unità immobiliari a destinazione residenziale e relativi posti auto pertinenziali. 224mila 292 euro gli oneri di urbanizzazione a favore del comune.

Il "Villa Adele" invece verrà demolito e ricostruito con la realizzazione di quattordici nuove unità immobiliari a destinazione residenziale e i parcheggi nelle vicinanze. Con gli oneri di urbanizzazione il contributo di costruzione ammonta a 322mila 269 euro.

Sarà ristrutturato anche il "Piccolo Hotel" e cambierà destinazione d'uso con la creazione di sedici alloggi e i posti auto. Oneri di urbanizzazione per 273mila 950 euro.

Un trend quello della chiusura e il cambio di destinazione d'uso degli alberghi che negli ultimi anni nel savonese è diventato sempre più consolidato per le difficoltà riscontrate dal settore.

Si contano quindi sulle dita di una mano, forse anche qualcosa di più, le strutture alberghiere nel comune cellese.