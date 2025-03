Savona, incidente in corso Mazzini: tir aggancia un'auto, traffico in tilt (FOTO)

Questa mattina in corso Mazzini, un tir ha accidentalmente agganciato un’automobile, probabilmente durante una manovra, causando un incidente stradale. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 10.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona con tre ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi del caso.

Fortunatamente, l’impatto non ha avuto conseguenze particolarmente gravi: due persone sono state trasportate all’ospedale San Paolo in codice giallo.

L’incidente ha causato rallentamenti alla viabilità della zona. Il traffico in corso Mazzini è andato in tilt, con lunghe code e disagi per gli automobilisti.