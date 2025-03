Diocesi Savona-Noli: il garante ligure dei detenuti Doriano Saracino incontra i docenti

Lunedì 31 marzo pomeriggio dalle ore 15 alle 17 nella Sala Cappa del Centro Diocesano Pastorale "Città dei Papi", in via dei Mille 4, il garante regionale ligure dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive e della libertà personale Doriano Saracino si confronterà con i volontari penitenziari del progetto diocesano "Oltre le mura" e i docenti delle scuole superiori.

Lunedì mattina il garante e Fiorenza Giorgi, già giudice della Sezione Penale del Tribunale, saranno ospiti nell'aula magna dell'Istituto Chiabrera Martini, in via Ambrogio Aonzo, per l'incontro sul tema "Oltre il diritto: esperienze", organizzato dal Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli e rivolto agli studenti del triennio delle superiori. Modereranno Aureliano Deraggi, responsabile del Servizio diocesano, e Laura Barberis.