Andora prosegue con il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico

Dopo i capolinea spostati all'uscita della nuova stazione ferroviaria, quello della TPL operativo dal 27 marzo e quello di RT lo sarà il 31 marzo, l'Amministrazione Demichelis prosegue con il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico. E' stato pubblicato il bando per l'assegnazione di due autorizzazioni per l'esercizio di noleggio autovettura con conducente (NCC). Lo ha annunciato il consigliere delegato ai Trasporti Gimmi Aga.

Non potrà ottenere l'autorizzazione chi ha già la licenza per l'esercizio del servizio taxi. E' possibile invece, che un medesimo soggetto, abbia più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Gli interessati dovranno presentare domanda sull’apposito modello, allegato in bollo da € 16.00, entro il 30.04.2025.

“Il nostro obiettivo è attivare ogni tipologia di trasporto pubblico in modo da rispondere alle diverse esigenze segnalate dai cittadini e dai turisti – ha dichiarato Aga – Per essere certi che gli operatori siano a disposizione di Andora, chi presenterà la domanda, oltre ai requisiti richiesti dalla normativa dovrà avere una autorimessa ubicata nel territorio Comunale, presso cui il veicolo dovrà rimanere in sosta. Faremo precisi controlli in merito. Questo bando arriva prima di quello per l'assegnazione di nuove licenze di taxi che oggi hanno gli stalli anche all'uscita della stazione - prosegue il consigliere Aga - L'importante è che i cittadini possano scegliere. Stiamo per aumentare a cinque le licenze taxi a disposizione e abbiamo imposto regole più rigide per l'espletamento del servizio, data la cronica indisponibilità denunciata dagli andoresi e dai turisti. Servizi che si affiancano al trasporto pubblico locale su cui questa amministrazione ha dedicato ulteriori fondi, come dimostra il nuovo “Accordo di programma con RT” approvato proprio ieri sera in consiglio comunale. Complessivamente il Comune di Andora mette per il servizio capolinea dei pullman del trasporto pubblico locale circa 160mila euro all'anno. Abbiamo attivato un dialogo proficuo con le aziende di trasporto RT e TPL che certamente porterà ulteriori risultati. I locali del capolinea, realizzati dal comune, sono video sorvegliati e abbiamo installato una apposita gettoniera per l'accesso ai bagni pubblici in modo che la zona risulti maggiormente presidiata, ma sia un'area accogliente e rappresentativa di Andora”.

Da lunedì 31 marzo 2025 il Capolinea dell'azienda di trasporto RT della linea 12 Sanremo/Andora sarà presso la Stazione Ferroviaria di Andora. Il percorso sarà così modificato.

PERCORSO in direzione levante da Sanremo verso Andora:

le corse raggiungeranno percorrendo la S.S.1 AURELIA l'intersezione con Via Amerigo Vespucci (argine sinistro del torrente Merula); svolteranno a sinistra percorrendo per tutta la lunghezza Via Amerigo Vespucci fino a raggiungere l'intersezione con Via Europa Unita; svolteranno nuovamente a sinistra per raggiungere il nuovo Capolinea presso la Stazione Ferroviaria.

PERCORSO in direzione ponente da Andora verso Sanremo: la corse partendo dal nuovo Capolinea presso la Stazione Ferroviaria di Andora percorreranno Via Europa Unita fino a raggiungere l'intersezione con Via San Lazzaro; svolteranno a destra percorrendo Via San Lazzaro fino alla rotonda dell'incrocio con Via Cristoforo Colombo; percorreranno Via Cristoforo Colombo, svolteranno a destra in Viale Giuseppe Mazzini fino a raggiungere la rotonda sulla S.S.1 in Loc. c.d. "Tortuga" per immettersi sull'attuale percorso.

Per quanto riguarda invece la linea TPL, attivo dal 27 marzo, nel piazzale antistante la Stazione FF.SS di Andora, sono state apportate le seguenti modifiche:

LINEA 40 - DIREZIONE ANDORA: tutte le corse giunte all’attuale capolinea di via Vespucci, proseguiranno sino all’intersezione con via Europa Unita, svolteranno a sinistra e raggiungeranno il nuovo capolinea;

DIREZIONE FINALE LIGURE: tutte le corse effettueranno la partenza dal nuovo capolinea presso la Stazione FF.SS., svolteranno a sinistra in via Europa Unita, via Vespucci e quindi regolare percorso;

LINEE 93 e 94:

DIREZIONE TESTICO – ANDORA: gli autobus giunti all’inizio di via Carminati svolteranno a sinistra, effettueranno il transito presso il nuovo capolinea della Stazione FF.SS., torneranno in via Carminati e proseguiranno sino alla S.S. 1 Aurelia. Giunti alla rotatoria con via Mazzini svolteranno a sinistra ed effettueranno capolinea in prossimità della fermata n. 3006. Non raggiungeranno pertanto la fermata in prossimità del Porto;

DIREZIONE ANDORA – TESTICO: gli autobus effettueranno la partenza dalla fermata n. 3006 di via Mazzini – non dalla fermata del Porto, effettueranno inversione alla rotatoria, e proseguiranno sul regolare percorso sulla S.S. 1 Aurelia in direzione via Fontata. Giunti al termine di via Carminati si raggiungerà il nuovo capolinea della Stazione per poi proseguire in direzione monti.