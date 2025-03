Narrativa, attualità e memoria: il calendario Ubik di aprile tra grandi autori e temi profondi

Un mese all’insegna della narrativa al femminile di grande valore letterario ed espressivo e di incontri su temi di stretta attualità. La Libreria Ubik propone per il mese di aprile un programma ricco di appuntamenti con autrici di successo, giornalisti d’inchiesta e studiosi della memoria storica.

Narrativa al femminile: grandi autrici protagoniste

Ad aprire il mese, il 2 aprile, sarà Giulia Lombezzi con il suo romanzo L’estate che ho ucciso mio nonno (Bollati Boringhieri), una storia ironica e intensa sulle crepe della famiglia e sulla crescita interiore. Il 4 aprile, invece, toccherà a Rosa Matteucci, che presenterà Cartagloria (Adelphi), un’opera tragica e grottesca sulla ricerca del trascendente.

Il 12 aprile sarà la volta di Cristina Rava, che con Degna sepoltura (Rizzoli) ci porterà nelle profondità oscure della provincia albenganese. Mentre il 15 aprile, in collaborazione con il Liceo Chiabrera-Martini, arriverà per la prima volta alla Ubik Alessia Gazzola, una delle scrittrici noir più lette in Italia, che presenterà il suo nuovo romanzo Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata (Longanesi), un irresistibile giallo ambientato nella Londra degli anni Venti.

Attualità e giornalismo d’inchiesta

Non mancheranno gli incontri su temi di grande rilevanza. Il 17 aprile, nella Sala Rossa del Comune, il giornalista de Il Fatto Quotidiano Giacomo Salvini presenterà Fratelli di chat. Storia segreta del partito di Giorgia Meloni (PaperFIRST), un’indagine sulle dinamiche interne a Fratelli d’Italia.

Il 29 aprile, sempre in Sala Rossa, sarà ospite il noto inviato de La Stampa Domenico Quirico, che con il suo saggio Le quattro Jihad (Rizzoli) analizzerà l’evoluzione degli estremismi tra Oriente e Occidente, in un viaggio storico e geopolitico che parte da Napoleone fino ad Hamas.

Il 19 aprile, inoltre, sarà protagonista Fabio Balocco, giornalista di Altraeconomia, con il libro Bianco, benestante, ambientalista (Lar), un’analisi sulle contraddizioni del rapporto tra uomo e natura.

Memoria storica: 80 anni dalla Liberazione

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il 22 e 30 aprile si terrà un ciclo di incontri a cura della Libreria Ubik, Arci, Anpi, Isrec e Aned.

Il 22 aprile, Matteo Fortuna presenterà la graphic novel Guarda il cielo (Tunué), una toccante storia sul ricordo dei partigiani caduti. Il 30 aprile, invece, sarà ospite Gino Marchitelli, che con Campi fascisti. Una vergogna italiana (Jaca Book) ripercorrerà la storia dei luoghi di detenzione del regime fascista, un capitolo troppo spesso dimenticato della storia italiana.

Altri eventi e incontri di lettura

Nel programma del mese non mancano appuntamenti dedicati alla lettura condivisa. Il 10 aprile si terrà l’incontro di lettura collettiva Un giro del mondo leggendo, a cura del gruppo di lettura “Leggere in Cerchio”. Il 23 aprile, invece, sarà dedicato alla storia locale con la proiezione di immagini d’archivio di Bruno Chionetti su Villetta, Valloria e Oltreletimbro.

Un mese ricco di eventi imperdibili per gli amanti della letteratura, della storia e dell’attualità, con autori e giornalisti pronti a offrire nuove prospettive e spunti di riflessione.