Il 12 aprile la giornata di mobilitazione straordinaria per la campagna referendaria: tutte le iniziative in Liguria

Sabato 12 aprile si terrà una giornata nazionale di mobilitazione straordinaria dedicata alla campagna referendaria in vista del voto dell’8 e 9 giugno. In Liguria sono 4 gli appuntamenti che si terranno per informare la cittadinanza sui temi sui quali si andrà a votare l’8 e il 9 giugno. I temi referendari riguardano la dignità del lavoro (e in particolare il contrasto ai licenziamenti), uno è contro la precarietà, uno per salute e sicurezza sul lavoro, uno per il diritto di cittadinanza a chi vive e a chi lavora nel nostro Paese. La giornata di sabato sarà dedicata ad illustrare i quesiti referendari ai quali si chiede di votare 5 sì.



Di seguito gli appuntamenti liguri previsti per sabato 12 aprile:



Genova: “Lavoro è Cittadinanza – Verso il Referendum”, ore 10 presso Largo Pertini. Intervengono Igor Magni Segretario generale Cgil Genova, Alessandra Costante Segretaria generale FNSI, Sergio Cofferati già sindacalista e parlamentare, Alba Lala Segretaria generale CoNNGI, Andrea Ceccon artista e comico genovese, Carla Peirolero attrice e direttrice del Suq. Previsti interventi dal mondo del lavoro, dell’associazionismo, della cultura e dello spettacolo. Coordina Vanda Valettini funzionaria Cgil Genova.



Savona: “Questa volta le cose possiamo cambiarle noi!”, ore 15 presso la Sms “La Generale” in via San Lorenzo. Previsti interventi di rappresentanti sindacali, partiti, associazioni componenti del Comitato provinciale referendario.



La Spezia: “Referendum in piazza”, ore 17 presso Piazza del Bastione. Idee, parole, suoni con Matteo Taranto, Luciano Torri e Luigi Olivato, Alice Sinigaglia e Anna Sinigaglia, Susanna Sturlese.



Sanremo (IM): “Il voto è la nostra rivolta”, ore 10 presso Piazzetta dei Diritti in via Pallavicino 13. Introduce Tiziano Tomatis Segretario generale Cgil Imperia, intervengono i rappresentanti delle associazioni promotrici del Comitato provinciale #Referendum2025. A seguire Pièce teatrale dal titolo “Ho sognato un lavoro tutelato, dignitoso, stabile, sicuro” a cura degli studenti dell’Università di Genova. Conclusioni affidate a Maurizio Calà, Segretario generale Cgil Liguria.



Tutte le info sui programmi degli appuntamenti: www.liguria.cgil.it.