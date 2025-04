Il successo dei videogiochi: il marketing oltre il gaming

Il mondo ludico continua a proliferare tra vecchie e nuove tecniche di marketing che oggi più che mai sono diventate parte integrante del divertimento, ma anche del successo di alcuni titoli. In fase di presentazione di un videogioco spesso si parte da teaser ideati proprio con l’intento di generare hype e suspense.

Altre strategie classiche prevedono il lancio di videogiochi in edizione limitata, di altri con contenuti esclusivi annessi a promozioni ed offerte speciali. Tutto è pensato nell’ottica di alimentare l’interesse delle community online.

Oggi però la relazione tra marketing e gaming va ben oltre. Moltissimi sono i brand che attratti dal grande seguito di alcuni titoli decidono di collaborare con gli sviluppatori, avviando partnership di rilievo che giovano ad entrambe le parti. Anche gli e-Sport sono notevolmente supportati da attività di merchandising e dalla visibilità che influencer e streamer danno ad alcuni gamer e tornei.

Siamo abituati inoltre a pensare che le strategie di marketing siano quelle meramente promozionali. Sebbene anche bonus e sconti periodici, magari personalizzati sulle preferenze degli utenti, facciano la loro parte, ciò non basta.

La corretta funzionalità del gioco, così come la cura dell’assetto estetico, sono propedeutiche al successo di un titolo videoludico e in linea con le strategie di marketing. Proprio nel gaming oggi a fare la differenza è tutto ciò che può rendere piacevole e fluida l’esperienza di gioco sia sul fronte meccanico che visivo.

Se pensiamo ai giochi di slot online, un casinò deve garantire un'esperienza di navigazione intuitiva e piacevole. L’interfaccia utente è progettata per mettere l’utente a proprio agio nel contesto in cui si muove, per consentirgli la navigazione del sito senza alcuna difficoltà.

Non è da escludere che con l’intelligenza artificiale gli esperti di marketing non saranno in grado di creare strategie ancora più ottimizzate sulla base delle scelte degli utenti. La raccolta di un gran quantitativo di dati così come l’automazione di certi meccanismi renderà questi processi più immediati. Di fatto, però, la base del marketing nel gaming sarà la stessa di sempre e cioè rispondere all’interesse primario dell’utente, cioè quello di divertirsi.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.