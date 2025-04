Solidarietà nel solco della tradizione: a Plodio dai "Cantori delle Uova" 2mila euro per l'acquisto di dispositivi medici

Plodio, e la Val Bormida in generale, si confermano terra di tradizioni e generosità.

Anche quest’anno i “Cantori delle Uova” della Pro Loco hanno dato prova di grande coesione e spirito comunitario, raccogliendo la cifra di 1.908,40 euro grazie alle offerte ricevute durante la tradizionale iniziativa pasquale.

Al termine del conteggio delle offerte ricevute, i volontari hanno deciso di destinare l’intero importo a un progetto concreto e solidale: l’acquisto di dispositivi medici come carrozzine, deambulatori ascellari e stampelle, che verranno messi a disposizione gratuitamente per tutti i plodiesi che ne avranno bisogno.

L’obiettivo, come spiegano dall'associazione plodiese, è quello di offrire un aiuto immediato e concreto a chi si trova in un momento di difficoltà, evitando le lungaggini burocratiche delle ASL o spese che per alcune famiglie possono risultare pesanti: i dispositivi saranno infatti forniti senza alcuna trafila e senza costi, nel pieno spirito di mutuo aiuto che da sempre contraddistingue la comunità locale.

Un gesto di solidarietà che, nel solco delle tradizioni, si trasforma in un servizio utile e concreto per tutta Plodio.