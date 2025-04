Alassio, contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Il Comune di Alassio informa la cittadinanza che, nell'ambito del Fondo nazionale per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge statale del 9 gennaio 1989, n. 13), a seguito della nota del 4 aprile 2025 della Regione Liguria sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo.

Possono presentare domanda le persone con disabilità con un'invalidità riconosciuta superiore al 66% da una commissione medica pubblica, oppure gli amministratori di condominio muniti di verbale di assemblea condominiale approvato con le maggioranze previste dalla legge.

In entrambi i casi, è necessario che la persona richiedente abbia residenza in un alloggio o in un edificio in cui siano presenti barriere architettoniche e che i lavori oggetto della richiesta non siano stati ancora avviati alla data di presentazione della domanda. L’ammontare del contributo è determinato sulla base del preventivo di spesa presentato, tenendo conto di un costo massimo riconoscibile pari a 51.645,69 euro.

Il contributo viene calcolato applicando le seguenti percentuali: il 100% per costo lavori fino a 2.582,28 euro, il 25% per la fascia di spesa compresa tra 2.582,28 euro e 12.911,42 euro, e il 5% per la parte compresa tra 12.911,42 euro e 51.645,69 euro. Le domande dovranno pervenire al Comune di residenza entro e non oltre il 30 settembre 2025, consegnate a mano presso il protocollo comunale, oppure inviate via PEC all’indirizzo comune.alassio@legalmail.it, o inoltrate tramite i CLIBAS, i Centri Liguri Informativi per il Benessere Ambientale e Sociale dedicati alle persone disabili, fragili e ai loro famigliari.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’assessore regionale Marco Scajola – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati - per l’impegno nel confrontarsi, attraverso ANCI, con i Comuni del territorio ligure e con la Consulta Regionale sull’Handicap per venire incontro alle esigenze dei cittadini che necessitano dell'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno delle proprie abitazioni. La nostra Amministrazione Comunale sta dedicando grande impegno per il raggiungimento di questo obiettivo negli spazi pubblici e questo contributo rappresenta un importante passo avanti anche per il miglioramento dell’accessibilità negli spazi privati”.

“Si tratta di un'iniziativa – prosegue l'assessore all'Urbanistica del Comune di Alassio, Franca Giannotta - che rappresenta un’occasione rilevante per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere la città realmente inclusiva, sia negli spazi pubblici, per i quali il Comune di Alassio ha adottato nel 2023 il Piano Comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche P.E.B.A., sia in quelli privati

”. Ulteriori dettagli e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito della Regione Liguria al seguente indirizzo: https://www.regione.liguria.it/homepage-politiche-abitative/come-fare-per/eliminazione-barriere-architettoniche/contributi-regionali-eliminazione-barriere-edifici-privati.html