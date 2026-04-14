Dalla cultura all’enogastronomia, con le tradizioni e l’intrattenimento. Fior d’Albenga 2026 entra nel vivo

Entra nel vivo Fior d’Albenga 2026, che nel prossimo fine settimana proporrà un ricco calendario di appuntamenti pensati per valorizzare il territorio ingauno in tutte le sue espressioni: dalla cultura all’enogastronomia, dalle tradizioni agricole all’intrattenimento.

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, cittadini e visitatori potranno prendere parte a numerose iniziative diffuse tra il centro storico e le principali location cittadine.

Ad aprire il weekend sarà, venerdì, una doppia proposta culturale con la presentazione del libro “Carnivori o vegani” di Stefano Vendrame presso l’Auditorium San Carlo, seguita da Audaus Offline, format culturale interdisciplinare ospitato nel Complesso di San Bernardino.

La giornata di sabato 18 aprile si preannuncia particolarmente intensa, con eventi per tutte le età: dal Cluedo Botanico, gioco investigativo a tema botanico ideato dagli studenti dell’Istituto Agrario Aicardi, alle attività enogastronomiche in Piazza IV Novembre, tra showcooking dedicati all’asparago violetto, talk con esperti del settore e il contest di mixology “Albenga da Bere”.

Spazio anche alle eccellenze del territorio con visite guidate alle aziende agricole, raggiungibili tramite servizio navetta, e con momenti di approfondimento culturale come la rassegna “Albenga passato e presente - Dal Teatro dell’Ottocento ai Cinema del Novecento” e la presentazione del libro “Liguria in cucina” di Enrica Monzani.

La giornata si concluderà con musica e spettacolo, tra il DJ set di Francesco Quarna di Radio Deejay e lo spettacolo serale al Cinema Teatro Ambra “Le canzoni raccontano storie… d’amore”.

Domenica 19 aprile il programma proseguirà con il tour cicloturistico MTB “Terre e Sapori”, le navette verso le aziende agricole e nuovi appuntamenti dedicati al gusto, tra cui il talk e showcooking “Pane e fiori: l’arte del mix sensoriale”. In serata tornerà inoltre Audaus Offline con un momento di approfondimento presso il Chiostro di San Bernardino.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Fiorire”, allestita nelle vetrine del centro storico a cura del Circolo Fotografico San Giorgio.

Un fine settimana ricco di proposte che conferma Fior d’Albenga come un appuntamento capace di unire tradizione, innovazione e promozione del territorio, offrendo esperienze coinvolgenti per un pubblico ampio e diversificato.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito turistico ufficiale www.scoprialbenga.it e i canali social @Scoprialbenga.

Elenco eventi:

Venerdì 17 aprile

Presentazione libro “Carnivori o vegani” – Stefano Vendrame

Auditorium San Carlo

Ore 17:00

Audaus Offline – format culturale interdisciplinare

Complesso di San Bernardino, località Vadino

Ore 18:00 – 00:00

Sabato 18 aprile 2026

Cluedo Botanico – gioco investigativo gratuito a cura del corso serale dell’Istituto Agrario Aicardi

Auditorium San Carlo (ritrovo)

Partenze ore 10:00 e 14:00 (durata 1–1,5 h)

Premiazione finale

Albenga in Tavola – Showcooking “L’asparago violetto” con degustazione

Piazza IV Novembre

Dalle ore 10:00

Competizione in piazza per baristi – gara dedicata all’espresso e cappuccino italiano (Torrefazione La Genovese)

Piazza Trincheri

Dalle 10:00 alle 13:00

Visita alle aziende agricole (Giardino Botanico Stalla – Azienda vitivinicola Dell’Erba)

Navetta da Piazza del Popolo

Ore 15:00

Prenotazione obbligatoria: +39 335 5366406

Talk “L’arte del mix: produrre, raccontare, innovare”

Piazza IV Novembre

Dalle ore 16:00

Con Francesco Quarna, Giorgio Masio, Alessio Chiavarino, Samuele Scola, Simona Barbera, Giulia Dell’Erba

Modera Giacomo Aicardi

Rassegna “Albenga passato e presente - Dal Teatro dell’Ottocento ai Cinema del Novecento”

Auditorium San Carlo

Ore 17:00 – 19:00

Contest mixology “Albenga da Bere”

Piazza IV Novembre

Ore 17:00

A cura del Twenties con Istituto Alberghiero Giancardi

Presentazione libro “Liguria in cucina” – Enrica Monzani

Antico Frantoio Sommariva

Ore 17:30

Ingresso libero con degustazione di oli extravergini

DJ set con Francesco Quarna (Radio Deejay)

Piazza IV Novembre

Ore 18:30

Spettacolo “Le canzoni raccontano storie… d’amore”

Cinema Teatro Ambra

Ore 21:00

Domenica 19 aprile 2026

Tour cicloturistico MTB “Terre e Sapori”

Centro storico di Albenga

Ore 9:15

Info: +39 393 848 0303

Navette per aziende agricole (Giardino Botanico Stalla – Azienda Dell’Erba)

Partenza da Piazza del Popolo

Ore 15:00

Prenotazione obbligatoria: +39 335 5366406

Talk & Showcooking “Pane e fiori: l’arte del mix sensoriale”

Piazza IV Novembre

Dalle ore 12:00

Con Chef Fausto Scola, Dario Dell’Erba (Panetteria Zio Pagnotta), Chef Federico Scardina

Conferenza “Audaus Offline”

Chiostro di San Bernardino

Ore 18:00 – 00:00

Dal 4 aprile 2026

Mostra fotografica “Obiettivo Fiorire”

Centro storico (vetrine delle attività commerciali)

A cura del Circolo Fotografico San Giorgio

Elenco sedi su scoprialbenga.it