Savona, il 30 aprile l'evento targato Fidapa BPW Italy "L'arte della cura, la cura nell'arte"

Il 30 aprile, alle ore 16:30, si terrà l'evento "L'arte della cura, la cura nell'arte", organizzato dalla Fidapa BPW Italy, sezione di Savona, presso la Mostra Permanente delle Scienze Nautiche, in via Caboto 2 (quarto piano con ascensore). La location, nel cuore della città, è un luogo affascinante e ricco di storia, situato in pieno centro.

Tutti gli argomenti trattati durante l'incontro saranno in linea con il tema nazionale della Fidapa BPW Italy, incentrato sul rispetto della persona, e con quello internazionale dell'IFBPW (International Federation of Business and Professional Women), che promuove le cure innovative e la sostenibilità.

L'obiettivo dell'evento è promuovere e far conoscere una serie di progetti importanti, sia del territorio ligure che oltre, dove arte e cura della persona sono strettamente connessi. L'arte, in tutte le sue forme, è ormai riconosciuta come un mezzo efficace per aiutare le persone ad affrontare le difficoltà e migliorare il loro percorso di cura.

Tra i relatori ci saranno: Cristina Bonanomi, vicepresidente della Fidapa BPW Italy sezione di Savona, Maria Mensitieri, presidente di A.M.A.Li OdV, Antonietta Toscano, vicepresidente di A.M.A.Li OdV, Marcello Campora, architetto e fotografo, e Simonetta Porazzo, psicoterapeuta e artista.

L'incontro sarà dinamico e offrirà la possibilità di interagire con i relatori. Durante l'evento, i partecipanti potranno vivere un'esperienza unica ed emozionante: in stanze apposite, sarà possibile "leggere" in totale privacy uno dei libri viventi della Biblioteca Vivente di A.M.A.Li OdV.

Inoltre, sarà possibile acquistare i libri dei relatori, i cui ricavi saranno devoluti a associazioni, patrocinatrici dell'evento, che operano nel territorio ligure e non, in ambito psicologico per la cura delle persone. L'evento è gratuito e aperto a tutti.