Alassio torna nel Medioevo con "Adelasia, la leggenda"

Alassio, rinomata per il suo fascino e per essere definita la "città degli innamorati", si appresta ad accogliere un evento straordinario che riporterà la città al Medioevo: "Adelasia, la leggenda". Questo progetto, che prende vita sotto la guida del gruppo medievale "I Giullari del Carretto", rappresenta una rievocazione storica unica nel suo genere, destinata a diventare una tradizione annuale che celebrerà la storia e la cultura della nostra splendida città.

Il progetto nasce da un’idea dell’A.V.A. Associazione Vecchia Alassio di valorizzare sotto il punto di vista culturale la leggenda di Adelasia. Rivolgendosi alle varie categorie ed associazioni alassine e alla direzione artistica di Marco Dottore della Eccoci Eventi, si è pensato di creare una grande festa che non solo omaggi il passato, ma avvii una serie di eventi legati alla tradizione e alla cultura locale. L’iniziativa vuole costituire la prima fase di un programma che si arricchirà durante l’anno con appuntamenti che richiameranno turisti e cittadini, come altre iniziative ad ottobre a conclusione della stagione estiva e per la “Festa di San Valentino” a febbraio. Nel corso delle diverse fasi dell'evento, "Adelasia, la leggenda" si articolerà non solo in feste, spettacoli, musica e rappresentazioni teatrali, ma anche in attività storico-culturali, sportive e outdoor, creando così un'esperienza completa per i partecipanti. La rievocazione storica si arricchirà, inoltre, dell’aspetto enogastronomico, con la creazione e promozione di prodotti tipici della città, per celebrare le tradizioni culinarie locali.

Il progetto “Adelasia, la leggenda” è stato presentato dall’A.V.A. alla Rete di Destinazione Alassio, composta dalle categorie cittadine e dagli assessori turismo commercio cultura, che di seguito lo ha proposto al comitato turistico locale (CLT), organo deputato a dare indirizzo di destinazione della tassa di soggiorno, che ha accetto di finanziare l’iniziativa.

Il cuore di questo progetto è l'unione e la partecipazione attiva dell'intera comunità di Alassio. Albergatori, commercianti, stabilimenti balneari, ristoranti, bar, agenzie immobiliari, associazioni e il volontariato, insieme a cittadini e turisti, sono chiamati a essere parte integrante di questa grande festa. Un evento che mira a unire cultura, divertimento e scoperta, per attrarre un pubblico sempre più ampio e per rinforzare il legame tra la città e la sua storia, con l'ambizione di divenire un appuntamento annuale imperdibile.

Durante i giorni di evento del 7 e 8 giugno saranno protagonisti circa 130 artisti divisi in truccatori, giocolieri, trampolieri, equilibristi, musici, danzatrici, fachiri, maghi ed illusionisti, e poi ancora sbandieratori, armigeri, falconieri, figuranti di ogni tipo. Gli spettacoli si svolgeranno il sabato dalle ore 18.00 alle ore 23,00 e domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

Ecco gli artisti presenti:

“Giullari del Carretto” con Messer Nadir, Madonna Arianna, Ginevra e Alessia. Vincitori del Premio Italia Medievale, la compagnia imperiese ha conquistato il primo premio del concorso nazionale nella categoria "spettacoli"; “Messer Squilibrio” e “Gli Equilibri di Amaranta”, “Il Mago Onireves” e “Tamarindo”, il “Centro Storico del Finale” con Compagnia del Leone, la compagnia d’armi, “Arkana Pipe Band” ed “I Sonagli di Tagatam”, gruppi di musica medievale, la danzatrice Itinerante “Ambar” con la sua danza orientale e danza del ventre, i falconieri de “La Cascina delle Ali” con l ‘allestimento di un campo espositivo di rapaci, composto da velario, tenda medievale, trespoli, stendardi e naturalmente rapaci di diverse provenienze, grandezze e specie, i “Truccatori del Drago”, “I Giochi di Rotegherius” con l’allestimento campo, intrattenimento e animazione con i giochi medievali, “Musici e Sbandieratori del Rione Borgo Moretta di Alba” e “Musici e Sbandieratori dei destrieri di Ventimiglia”, comparse in costume storico.

Piazza Partigiani sarà il fulcro dell’evento, sede della “Corte” di Adelasia, luogo di svolgimento dei giochi tra i borghi che saranno intervallati dagli spettacoli medievali compreso lo spettacolo finale, e partenza e arrivo del Corteo Storico. Borgo Coscia (Piazza San Francesco) sarà sede degli armigeri

Borgo Barusso (Piazza Airaldi Durante) sarà sede dei giochi antichi medievali, i giardini adiacenti a Piazza della Liberà saranno sede degli stand gastronomici con le specialità De.Co. del Comune di Alassio e dei Falconieri. In tutte le postazioni confluiranno, alternandosi, i gruppi artistici itineranti ed il Corteo Storico.

Come sopra citato, Piazza Partigiani sarà teatro delle sfide tra i borghi alassini che si contenderanno la vittoria del “PALIO IMPERIALE” mediante il gioco della “Palla Prigioniera/Palla Avvelenata”. Ogni borgo sarà rappresentato da una squadra che a sua volta sarà rappresentata da una categoria o associazione cittadina. Le squadre saranno contraddistinte da colori diversi. Ecco le otto squadre partecipanti: Borgo Coscia/Bar/Giallo, Borgo al Passo (dalla Coscia a Via Cavour)/Ristoranti/Arancione, Borgo a Ciassetta (da Via Cavour a Piazza Matteotti)/Agenzie immobiliari/Azzurro, Borgo a Ciassa (da Piazza Matteotti a Via Torino)/Commercianti/Verde, Borgo al Mare (Via Torino e il lungomare)/Bagni Marini/Blu, Borgo al Ponte (da Via Torino a Piazza Paccini)/Albergatori e B&B/Rosso, Borgo Barusso/A.G.A. Ass. Giovani Alassio/Viola, Borgo Nuovo e Frazioni (Via Dante e Aurelia, Moglio, Solva, Caso)/A.V.A. Ass. Vecchia Alassio/Marrone

Libero spazio sarà dato a tutte le categorie cittadine per l’allestimento in autonomia (compreso eventuali costumi) della propria attività che dovrà rispettare, al di là della propria creatività e fantasia, il periodo medievale. Sarà premiata l’attività più bella ed in linea con il tema dell’evento. Ogni attività riceverà, come segno di partecipazione, un «araldo» con logo evento che dovrà essere esposto in modo visibile nella propria vetrina.

Nei giardini adiacenti a Piazza della Liberà saranno allestiti gli stand gastronomici con le specialità De.Co. del Comune di Alassio, ovvero i prodotti iscritti nel registro di Denominazione Comunale, garanzia di eccellenza e custode di antiche ricette inimitabili tramandate nel tempo.

"La figura di Adelasia – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri – rappresenta un patrimonio identitario che appartiene a tutta la città di Alassio. Riportare in vita questa leggenda attraverso la grande festa collettiva che verrà realizzata nel mese di giugno è un modo molto bello per inaugurare l'estate all'insegna di tradizione, cultura, divertimento e valorizzazione delle specialità De.Co. promosse dall'Assessorato al Commercio del Comune di Alassio. Grazie alla Rete di Destinazione Alassio e all'Associazione Vecchia Alassio per l'impegno nell'ideare e portare avanti questo progetto che la nostra Amministrazione Comunale è molto lieta di patrocinare”.

Con il patrocinio del Comune di Alassio. Media Partners dell’evento Tgevents Television, “Volere Volare News Liguria” Telecupole Piemonte, Radio Onda Ligure.