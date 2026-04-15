 / Sanità

Sanità | 15 aprile 2026, 15:10

Cairo, il camper sanitario dell'Asl2 lancia l’Open Day delle Case della Comunità del 18 e 19 aprile

Il mezzo mobile sosterà domani, giovedì 16 aprile, dalle ore 10 alle 14 in Piazza XX Settembre, angolo Vicolo Goito

Cairo, il camper sanitario dell'Asl2 lancia l’Open Day delle Case della Comunità del 18 e 19 aprile

Domani, giovedì 16 aprile, anche il camper sanitario di Asl2 sarà tra i mezzi della sanità ligure che sosteranno nelle piazze del territorio per promuovere e divulgare l'Open Day delle Case della Comunità, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile 2026.

Il mezzo mobile di ASL 2 sosterà domani, giovedì 16 aprile, dalle ore 10 alle 14, a Cairo Montenotte,  in Piazza XX Settembre -angolo Vicolo Goito- in occasione del mercato cittadino. In questa occasione, il personale di Asl2 sarà a disposizione del pubblico per pubblicizzare l'Open Day del 18 e 19 aprile e  per fornire informazioni e dettagli sulle attività della Casa della Comunità di Cairo Montenotte.

L’iniziativa vuole avvicinare sempre di più i cittadini ai servizi della sanità territoriale, portando nelle piazze informazioni, materiali utili e occasioni di orientamento, proprio nei luoghi della quotidianità e dell’incontro.

Per il dettaglio delle iniziative previste durante gli Open Day è possibile consultare la pagina dedicata: Sabato 18 e domenica 19 aprile Open Day nelle Case della Comunità di Asl2 - Asl2.

Comunicato Stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium