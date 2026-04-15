Cairo, il camper sanitario dell'Asl2 lancia l’Open Day delle Case della Comunità del 18 e 19 aprile

Domani, giovedì 16 aprile, anche il camper sanitario di Asl2 sarà tra i mezzi della sanità ligure che sosteranno nelle piazze del territorio per promuovere e divulgare l'Open Day delle Case della Comunità, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile 2026.

Il mezzo mobile di ASL 2 sosterà domani, giovedì 16 aprile, dalle ore 10 alle 14, a Cairo Montenotte, in Piazza XX Settembre -angolo Vicolo Goito- in occasione del mercato cittadino. In questa occasione, il personale di Asl2 sarà a disposizione del pubblico per pubblicizzare l'Open Day del 18 e 19 aprile e per fornire informazioni e dettagli sulle attività della Casa della Comunità di Cairo Montenotte.

L’iniziativa vuole avvicinare sempre di più i cittadini ai servizi della sanità territoriale, portando nelle piazze informazioni, materiali utili e occasioni di orientamento, proprio nei luoghi della quotidianità e dell’incontro.

Per il dettaglio delle iniziative previste durante gli Open Day è possibile consultare la pagina dedicata: Sabato 18 e domenica 19 aprile Open Day nelle Case della Comunità di Asl2 - Asl2.