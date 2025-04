Rocchetta Cairo, il campetto in sintetico torna agibile dopo l'alluvione

Una bella notizia per Rocchetta: il campetto in sintetico è di nuovo agibile. Dopo mesi di inattività, a causa dei danni subiti durante l’alluvione dello scorso autunno, lo spazio sportivo torna finalmente a disposizione della comunità.

Ricoperto da fango e detriti, il campo era rimasto inutilizzabile per lungo tempo. "Grazie all’intervento di SAT per la pulizia e alla disponibilità della società sportiva Rocchettese, che si è occupata della sistemazione del manto in erba sintetica, il campetto è tornato in perfette condizioni", spiega l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cairo Montenotte, Fabrizio Ghione.

Un risultato importante che, pur sembrando piccolo, rappresenta un segnale forte per chi vive il paese ogni giorno: per i ragazzi che lo animano, per chi ama lo sport, per chi crede nel valore degli spazi condivisi. "È anche il simbolo di una comunità che non si arrende, che riparte un passo alla volta, anche se con qualche rallentamento, e che lavora per ripristinare normalità e quotidianità dopo eventi difficili – conclude Ghione – grazie a chi ha messo tempo, impegno e voglia di fare. Avanti così!".