Papa Francesco, il vescovo Borghetti: “Abbiamo perso un padre, ma resta il valore del suo pontificato”

“Abbiamo perso un padre e ci sentiamo un po' orfani, ma ci resta tutto lo straordinario valore del suo pontificato”. Il vescovo della diocesi di Albenga-Imperia, monsignor Guglielmo Borghetti, profondamente toccato per la scomparsa di Papa Francesco, ha commentato con queste parole. “È stato un Papa straordinario. Il suo pontificato è stato caratterizzato dal costante richiamo alla purezza del messaggio evangelico”.

Monsignor Borghetti era stato nominato vescovo ad Albenga proprio da Papa Francesco nel 2016, dopo le dimissioni di monsignor Mario Oliveri.

Il vescovo, tutto il presbiterio, i diaconi, i religiosi, le religiose e tutti i fedeli laici partecipano con la preghiera alla Pasqua del Santo Padre Francesco.

Su indicazione di monsignor Borghetti, ieri e oggi alle ore 12 suoneranno le campane a morto. Inoltre, mercoledì 23 aprile alle 21, nella cattedrale di San Michele ad Albenga, si terrà la Veglia di Preghiera per il defunto Papa Francesco, guidata dal vescovo. Sabato 26 aprile alle 18, sempre in cattedrale, sarà celebrata una Messa in suffragio per Papa Francesco, presieduta dallo stesso vescovo.

“Questi due momenti di preghiera diocesana – si legge sul sito della diocesi - non impediscono che lo schema di veglia e di preghiera mariana, possano essere vissuti da ogni singola comunità della Diocesi, in giorni e momenti diversi. Anzi è auspicabile che i due momenti vissuti in Cattedrale siano preceduti e seguiti dalla preghiera di ogni parrocchia”.