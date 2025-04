Premio “Segni di Pace” al prof. Pietro Marchese “Per l’impegno artistico nella promozione della cultura della pace”

Il professor Pietro Marchese, scultore e docente del Liceo Artistico G. Bruno di Albenga, è stato insignito del Premio Nazionale “Segni di Pace”, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. Un riconoscimento importante che dà valore al percorso umano e professionale di Marchese, e al potere dell’arte come veicolo di pace e consapevolezza.

Il riconoscimento, giunto alla sua seconda edizione e assegnato da un comitato composto da 58 enti, premia l’impegno di Marchese nella diffusione della cultura della pace a livello internazionale attraverso il suo operato artistico.

“Un onore ricevere questo riconoscimento - commenta Marchese – che rappresenta uno stimolo a continuare il mio impegno per una società più giusta e inclusiva”.

La cerimonia si è svolta a Roma, alla presenza di oltre 400 partecipanti provenienti da 71 Paesi, e ha posto l’accento sul ruolo della diplomazia culturale italiana come strumento efficace di dialogo e coesione globale.

Il premio si ispira al concetto di Pace Positiva elaborato dall’Institute for Economics and Peace, che promuove modelli di società basati su sviluppo sostenibile, giustizia, buon governo e rispetto dei diritti umani.

Lo scultore Pietro Marchese ha realizzato diverse opere pubbliche di rilievo, tra le quali spiccano il monumento alla campionessa mondiale di apnea Rossana Maiorca, denominato Sirena di Sicilia, il monumento dedicato al matematico Archimede per la città di Siracusa e la statua dedicata all’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini a Stella San Giovanni. Un modellino di quest’ultima è stato donato dall'artista all'Ufficio di Presidenza della Commissione Europea, dove viene custodito. Dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, dal 2003 ha iniziato a collaborare a progetti artistici e didattici con il Laboratorio di Teatro di Figura del dipartimento di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera, dove ha anche insegnato come assistente tecnico di laboratorio nel triennio 2008-2011. Inserito nella lista dei migliori 8 artisti italiani della Wild Life Art, tra le sue mostre personali si ricordano “Per Sandro” (2022), “L'uomo, la sirena e il mare” (2019), “Exit” (2017), “I Had a Dream” (2013) e “Sirena di Sicilia” (2008).