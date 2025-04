Carcare celebra l’80° anniversario della Liberazione insieme ai Comuni del comprensorio valbormidese

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, il Comune di Carcare organizza una cerimonia commemorativa giovedì 24 aprile, a partire dalle ore 9:30 in piazza Caravadossi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con numerose realtà associative e istituzionali del territorio, si presenta come un momento di intensa partecipazione e profonda riflessione storica.

La giornata avrà inizio con il ritrovo in piazza, cui seguirà, alle 9:45, l’apertura ufficiale della manifestazione. Sono previsti gli interventi delle autorità e la partecipazione degli studenti degli istituti scolastici locali, a testimonianza dell’importanza della memoria per le nuove generazioni. Cuore della cerimonia sarà l’orazione ufficiale di Franco Delfino, già sindaco di Carcare e presidente dell’Isrec di Savona, che offrirà un contributo di alto valore civile e culturale.

Alle ore 11:00 prenderà il via il corteo commemorativo, che si concluderà alle 11:30 con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa dei Padri Scolopi.

L’evento vedrà la partecipazione dei Comuni del comprensorio valbormidese: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale. Una sinergia territoriale che conferma il valore condiviso della memoria e dell’identità democratica nata dalla Resistenza.

La cerimonia è promossa con il patrocinio di Anpi, Isrec, Aned, Associazione Nazionale Alpini, Unione degli Studenti Calasanziani e Anteas, e si inserisce nel più ampio calendario delle celebrazioni per il 25 aprile, data simbolo della rinascita dell’Italia repubblicana.